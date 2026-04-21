Израел планира да разоръжи "Хизбула" по военен и дипломатически път

Израел планира да разоръжи ливанското ислямистко движение "Хизбула" по военен и дипломатически път, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес.

"Стратегическата цел на кампанията в Ливан е да бъде разоръжено движението "Хизбула" (. . .) благодарение на комбинация от военни и дипломатически мерки", каза министърът на церемония по случай националния ден за почитан на паметта на войниците, загинали за Израел, предава БТА.

В петък влезе в сила примирие между Израел и проиранското шиитско движение "Хизбула", а в четвъртък ще има нови преки преговори на Израел и Ливан във Вашингтон - те ще бъдат проведени десетина дни след първия кръг.

Израелският министър на отбраната заплаши ливанското правителство с продължаване на военните операции, ако то продължи "да не спазва задълженията си".

"Ще продължим да действаме по същия начин, когато има стрелба" от територията на Ливан, изтъкна Кац.

