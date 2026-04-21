КМГ: Десислава Дончева: Китай задава новите стандарти на модерната икономика (Видео)

„Китай е най-добрият пример в света за това как изглежда една напълно дигитална икономика в ежедневието. Когато говорим за Китай днес, трябва да сме наясно с едно: това вече не е история за бъдещето, това е история за настоящето, което се случва сега и тук. И което България не може да си позволи да пренебрегва", с тези думи започва разговорът ни за КМГ с г-жа Десислава Дончева, председателка на Българо-Китайската Камара за Индустриално Развитие. „Китай в момента изгражда нов модел на икономика, в който роботизацията, изкуственият интелект и дигитализацията не са отделни технологии, а работят заедно като единна система. Това, което прави най-силно впечатление, е мащабът. Китай не просто разработва технологии, той ги внедрява в огромен мащаб. Затова и вече държи над 50% от всички нови индустриални роботи в света. Роботизацията, изкуственият интелект и дигиталната трансформация не са просто приоритети в петилетен план — те са вече инфраструктурата, върху която стои всяка китайска фабрика, всеки китайски град, всеки китайски гражданин", категорична е председателката на БККИР.