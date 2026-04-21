КМГ: Хонконг привлича нови стратегически компании и инвестиции

Хонконг обяви привличането на 22 нови стратегически предприятия, които ще установят или разширят дейността си в града. Част от тях са оценени на над 100 милиарда хонконгски долара и оперират в сектори като биотехнологии, изкуствен интелект, интелигентна мобилност и финтех.

Около половината от компаниите са чуждестранни, което подчертава международната привлекателност на Хонконг. До момента инициативата е привлякла над 120 предприятия, които се очаква да донесат инвестиции за около 73 милиарда хонконгски долара и да създадат близо 25 000 работни места. Хонконг предлага силна финансова инфраструктура, достъп до таланти и възможности за глобална експанзия, като остава твърдо ангажирани с привличането на още повече стратегически предприятия.