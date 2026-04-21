КМГ: Храмът на Слънцето в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В днешния епизод на „Из Китай с Павел" ще опознаем храма на Слънцето в Пекин. Това е един от петте известни олтара на града, където императорите са принасяли жертви на небесното ни светило по време на династиите Мин и Цин (1368 - 1911 г.). Храмът на Слънцето е построен през 1530 година, а през 1956 г. е отворен за обществеността с разширена площ от над 200 000 квадратни метра.

Днес това е един прекрасен парк, който е безплатен за жителите и гостите на китайската столица. За децата е изграден увеселителен парк, а рибарите могат да се забавляват в риболовната зона. Тук се провеждат множество събития, музикални фестивали и цветни изложения.

В своя оригинален вид олтарът на Слънцето е бил правоъгълен бял каменен подиум. Повърхността му е била червена, което символизира слънцето. Той има деветстепенни стъпала с дължина от 16 метра и ширина 2 метра. Стъпалата са разположени в четирите посоки на света.

В храма на Слънцето има 44 древни дървета, едно от които е кипарис на 1100 години. Неговите усукани клони са точно като девет черни дракона и поради тази причина той е наречен „кипарисът на деветте дракона".

В парка се намира гробът и мемориалната зала на Ма Джун. Това е едно от 100-те топ места за любителите на така наречения „червен туризъм", който разказва повече за комунизма в Китай. Нека да видим всички тези любопитни места сега, приятно гледане!