ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се очаква да спре транзита на казахстански п...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22705951 www.24chasa.bg

Турция арестува 90 души по подозрение за връзки с "Ислямска държава"

1192
Бойци от "Ислямска държава" Снимка: Архив

Турските власти арестуваха снощи 90 души по подозрение за връзки с "Ислямска държава", съобщи турското издание "Хюриет Дейли Нюз". Арестите бяха извършени две седмици след смъртоносната престрелка пред израелското консулство в Истанбул.

Общо 198 души бяха задържани ден след нападението на 7 април при мащабна акция в цялата страна срещу „терористичната организация ДАЕШ" (арабското съкращение на "Ислямска държава" – бел. ред.), предава БТА.

Арестите от снощи са извършени в 24 области на Турция. Те включват „членове на терористичната организация, хора, замесени във финансирането ѝ, както и заподозрени, които разпространяват пропаганда", съобщи вътрешното министерство на Турция.

Властите официално не са свързали тези арести със стрелбата пред израелското консулство, при която бяха ранени двама полицаи.

Един от тримата въоръжени, който беше убит от полицията, е бил свързан „с терористична организация, която използва религията за свои цели", казаха властите, без да посочват името на "Ислямска държава".

В края на декември трима турски полицаи бяха убити по време на операция срещу ИДИЛ в северозападната провинция Ялова.

Шестима заподозрени, всички турски граждани, също бяха застреляни при престрелки, които продължиха няколко часа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)