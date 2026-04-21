Русия премахва ограниченията за полети над иранското въздушно пространство

Самолет Снимка: Рixabay

Русия отмени ограниченията за полети над иранското въздушно пространство и възобнови прелитанията, съобщи в понеделник Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия - Росавиация, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

По този начин се отменят мерките, които бяха въведени в края на февруари на фона на засиленото регионално напрежение, предава БТА.

Агенцията също така оттегли препоръката си към руските авиокомпании да спрат продажбата на билети за полети до и от Обединените арабски емирства.

Росавиация също така заяви, че е премахнала ограниченията за полетите на руски авиокомпании през иранското въздушно пространство.

Транзитните полети и полетите до ирански летища могат да бъдат извършвани, при условие че стриктно се спазват всички препоръки на иранските авиационни власти, се добавя в изявлението.

Въздушното пространство на няколко държави в Близкия изток беше затворено в края на февруари на фона на ескалация на конфликтите в региона, включително американско-израелска агресия срещу иранска територия.

