Държавната телевизия на Иран: Няма делегация, която да е заминала за преговори със САЩ в Пакистан

Иранска делегация не е заминавала засега за Пакистан за участие в мирни преговори със САЩ, съобщи държавната телевизия в Ислямската република, цитирана от агенциите.

"На този етап няма иранска делегация, която да е заминала за пакистанската столица Исламабад, било то първостепенна или второстепенна", посочи телевизията.

По този начин тя опроверга по-ранни публикации в международни медии, според които ирански представители се намират в Исламабад и обсъждат дата и час за начало на преговори с Вашингтон.

Според президента на САЩ Доналд Тръмп срокът на сключеното на 8 април спиране на огъня в бойните действия между Вашингтон и Техеран изтича "утре вечер американско време", съобщи БТА.

