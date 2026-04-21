ЕС въвежда общо законодателство за корупция и съответните наказания

Евро СНИМКА: pixabay

Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес последното решение, необходимо за въвеждане на общо законодателство с определение за корупция и съответните наказания. Законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС, предава БТА.

Държавите от ЕС ще имат срок от 24 месеца, за да въведат необходимите промени в националните закони. Новите правила целят основните корупционни престъпления да се определят и наказват по сходен начин в ЕС.

Тези престъпления включват подкуп в публичния и частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, обогатяване от корупционни действия, укриване и сериозни нарушения при упражняване на публична функция. Държавите от ЕС трябва да предвидят общи минимални наказания за корупционни престъпления. Обявените за виновни ще следва да получават присъди от три до пет години затвор, в зависимост от нарушението. Дружествата също ще понасят отговорност с глоби от 3 до 5 процента от общия им световен оборот, или от 24 до 40 милиона евро.

Държавите ще трябва да създадат специализирани институции за предотвратяване на корупцията и за повишаване на обществената осведоменост за това явление, се допълва в съобщението.

