ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Германия призова Иран да приеме "протегнатата ръка" на САЩ в името на собствения си народ

Германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Иран към конструктивни преговори със САЩ в Исламабад, предаде Ройтерс.

"Доколкото знаем, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е готов да замине за Исламабад", каза пред репортери германският дипломат номер едно преди заседание с колегите си от ЕС в Люксембург. "Иран трябва да приеме това предложение в името на народа си."

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че на този етап няма иранска делегация от Ислямската република, която да е заминала за пакистанската столица за преговори със САЩ, предава БТА.

Според американския президент Доналд Тръмп срокът на сключеното на 8 април спиране на огъня в бойните действия между Вашингтон и Техеран изтича "утре вечер американско време".

Германският външен министър Йохан Вадефул

