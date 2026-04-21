Испания, Словения и Ирландия поискаха ЕС да обсъди преустановяването на споразумението за асоцииране с Израел

Испания, Словения и Ирландия отправиха искане към Европейския съюз да обсъди преустановяването на споразумението за асоцииране с Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на испанския външен министър Хосе Мануел Албарес преди днешната среща на министрите на външните работи на страните от ЕС в Люксембург.

"Испания, заедно със Словения и Ирландия, поиска днес да бъде обсъдено и разискано преустановяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел", заяви Албарес, цитиран от БТА.

Преди срещата на външните министри на ЕС министърът на външните работи на Белгия Максим Прево заяви, че действията на Израел в Ливан са "напълно неприемливи".

"Поведението на Израел е напълно неприемливо. Разбира се, трябва категорично да осъдим първоначалните атаки на (ливанското въоръжено движение) "Хизбула", които, в стремежа си да покажат солидарност с Иран, въвлякоха Ливан във война, която той не желаеше, както и непропорционалния и безразборния отговор на Израел", уточни той.

Той подчерта също така, че Белгия призовава за поне частично суспендиране на Споразумението за асоцииране на ЕС с Израел, като добави, че Белгия "съзнава, че пълно суспендиране вероятно е непостижимо, предвид позициите на различните европейски страни".