Най-малко 25 души са ранени при руски удари по Украйна тази нощ, заяви Киев

Най-малко 25 души, 15 от тях в пограничния с Русия град Суми, бяха ранени при руски удари с дронове тази нощ, заявиха украинските власти, цитирани от Франс прес.

Украинските военновъздушни сили посочиха, че през нощта Русия е изстреляла две ракети и 143 дрона. Свалени са една ракета и 116 безпилотни летателни апарата, предава БТА.

Властите съобщиха, че в Суми са ранени най-малко 15 души. Спасителните служби разпространиха кадри как евакуират хора от жилищни сгради, на които са нанесени материални щети.

Съобщено бе за трима ранени в Харковска област и трима в град Славянск.

В Днепропетровска област са ранени четирима души.

Руското Министерство на отбрана съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили 97 украински дрона тази нощ.

Двеста четиридесет и шест пожарникари все още се борят с пожар в черноморското пристанище Туапсе – повече от 24 часа след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс. Туапсе е разпределителен център за износ на петролни продукти.