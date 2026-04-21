ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22706256 www.24chasa.bg

Най-малко 25 души са ранени при руски удари по Украйна тази нощ, заяви Киев

692
Снимка: Архив

Най-малко 25 души, 15 от тях в пограничния с Русия град Суми, бяха ранени при руски удари с дронове тази нощ, заявиха украинските власти, цитирани от Франс прес.

Украинските военновъздушни сили посочиха, че през нощта Русия е изстреляла две ракети и 143 дрона. Свалени са една ракета и 116 безпилотни летателни апарата, предава БТА.

Властите съобщиха, че в Суми са ранени най-малко 15 души. Спасителните служби разпространиха кадри как евакуират хора от жилищни сгради, на които са нанесени материални щети.

Съобщено бе за трима ранени в Харковска област и трима в град Славянск.

В Днепропетровска област са ранени четирима души.

Руското Министерство на отбрана съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили 97 украински дрона тази нощ.

Двеста четиридесет и шест пожарникари все още се борят с пожар в черноморското пристанище Туапсе – повече от 24 часа след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс. Туапсе е разпределителен център за износ на петролни продукти.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

