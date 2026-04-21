Задържаха българин в Албания, участвал в международна група за изготвяне на фалшиви паспорти

Полицията в Дибер, Северна Албания арестува 49-годишен българин на граничния пункт "Блато". Предполага се, че той е бил част от престъпна група, занимаваща се с подправяне на документи с цел получаване на български паспорти. Нашенецът, с инициали Е.Т., е жител на София.

Местната полиция е разбила престъпната банда в рамките на операция с кодово име „Идентичност", която продължила около месец. При нея били използвани специални разузнавателни методи.

Срещу двама местни служители в Албания също са повдигнати наказателни обвинения.

При претърсване на автомобила на арестувания нашенец полицията открила 21 подозрителни фалшиви документа, принадлежащи на 21 различни граждани, за които се смята, че са били предназначени за получаване на български паспорти. Заведено е наказателно производство за злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на документи срещу администратора на административната единица Острен, община Булкизе.

Специалистът по разследване на икономически и финансови престъпления в Регионалната полицейска дирекция в Дибер, въз основа на получена информация заяви, че няколко лица фалшифицирали документи за гражданско състояние, за да издават на различни лица удостоверения, които да показват, че те са жители на административната единица Острен и че тези документи след това се изпращат в България с цел получаване на български паспорти.