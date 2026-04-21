Умъртвяват хиляди животни заради шап в над 100 кипърски ферми

Проблемът с разпространението на шап в Кипър се задълбочава, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".

До 17 април в 101 ферми на територията на цялата страна са засечени болни от шап животни. Заради заразата вече са заклани близо 40 хиляди овце, крави и кози. Започнала е процедурата по умъртвяването на 19 хиляди свине, предава БТА.

В момента тече изпълнение на програмата за ваксинация на животните продължава, а правителството е одобрило отпускането на 28 милиона евро за обезщетение за фермерите.

Ситуацията се усложнява заради отказ на властите в признатата само от Анкара Севернокипърска турска република да допуснат ветеринарни екипи до фермите в района, отбелязва още "Филелефтерос".

Първият случай на заболяло от шап животно в Кипър беше регистриран на 19 февруари тази година. Според публикации в медиите заболяването се е прехвърлило на територията на Република Кипър от северната част на острова.

Заради случаите на шап Европейската комисия наложи ограничения върху цялата територия на Кипър. ЕК забрани износа на прясно месо, непреработено мляко и животински продукти като кожи и вълна. Ограниченията са в сила до 1 май, но срокът може да бъде съкратен или удължен съобразно с развитието на обстановката.