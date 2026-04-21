Русия се очаква да спре транзита на казахстански петрол за Германия от 1 май

Русия се очаква да спре износа на казахстански петрол за Германия по тръбопровода „Дружба" от 1 май, съобщиха трима източници от индустрията, цитирани от Ройтерс.

По информация на източниците, актуализираният график за износ на петрол вече е изпратен до Казахстан и Германия, предава БТА.

Към момента няма официално потвърждение от страна на руските власти или засегнатите страни.

Тръбопроводът „Дружба", започващ в Русия, е една от най-големите петролни артерии в Европа, изградена още през 60-те години, която доставя суров петрол чрез две разклонения - през Украйна и Беларус до страни като Германия, Полша.

Разклонението през Украйна пострада на фона на военните действия между Москва и Киев, като от това беше преустановен транзитът на петрол към Унгария и Словакия. Това през Беларус и Полша остана незасегнато от неойните дествия и по него преминават петролните доставки от Казахстан до Германия.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. повечето държави от ЕС, включително Германия, прекратиха директния внос на руски петрол. В резултат на това от 2023 г. Германия започна да получава петрол от Казахстан чрез същия тръбопровод, като алтернатива на руските доставки.

През 2025 г. доставките на казахстански суров петрол за Германия достигат около 2,1 млн. тона.