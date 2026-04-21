Паметта на кралица Елизабет Втора остава жива 100 години след нейното рождение

Паметта за покойната кралица Елизабет Втора остава жива в сувенирния магазин "Готина Британия", разположен срещу Бъкингамския дворец.

Четири години след кончината на кралицата магазинът преуспява с продажбата на чаени чаши, кухненски кърпи и ключодържатели с лика на най-дълго царувалия монарх в британската история на фона на стогодишнината от нейното рождение днес. От друга страна, сувенири, изобразяващи нейния син, крал Чарлз Трети, не се радват на толкова голяма популярност, предава БТА.

"Все още продаваме повече сувенири с кралицата, отколкото с краля", отбеляза управителят на магазина Исмаил Ибрахим.

Паметта за покойната кралица все още остава жива след 70-годишното ѝ царуване, по време на което тя израсна от ролята на очарователен млад монарх, който служеше като опора на Великобритания по време на нерадостните следвоенни години, до обичана майка на нацията, която сплоти страната по време на пандемията от КОВИД-19.

Когато почина през 2022 г. кралица Елизабет беше единственият монарх, който повечето британци бяха познавали в живота си. Дори сега всякакво споменаване на кралицата извиква спомени по-скоро за Елизабет, отколкото за кралица Камила, съпруга на Чарлз Трети.

Въпреки това отминаващите години опорочиха наследството на покойната кралица. Докато тя все още се почита като символ на традиция и приемственост, който допринесе за единството на Британия след разпада на нейната империя, икономическите проблеми и масовата имиграция промениха възприемането на нацията за самата себе си, а разкриването на връзките на принц Андрю с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн повдигнаха много въпроси защо Елизабет е държала под похлупак този проблем толкова много години.

"Въпреки кончината ѝ образът на кралица Елизабет Втора излиза отново на преден план винаги когато се замислим за ролята на монархията", изтъкна пред Асошиейтед Прес Ед Оуенс, автор на книгата "След Елизабет – може ли монархията да спаси себе си?".

"Тя със сигурност е най-значимата фигура в историята на монархическата институция през последните 100 години и смятам, че поради тази причина тя заслужава вниманието, което щеше иначе да получи за стогодишнината от рождението ѝ", допълни той.

По време на честванията на паметта на покойната кралица, крал Чарлз Трети ще даде прием, на който ще поздрави граждани столетници, които са се родили в същия ден като монарха, а на Елизабет ще бъде посветена мемориална градина в "Риджънтс Парк" в Централен Лондон. Вече се подготвя изложба за модните вкусове на кралицата.

Елизабет Александра Мери Уиндзор не е била призвана поначало да носи короната. Родена на 21 април 1926 г. тя започва дългия си земен път не в замък, а в къща на улица "Брутън" 17 в лондонския район Мейфеър.

Като най-голямата дъщеря на втория син на крал Джордж Пети се е очаквало Елизабет да води живот на второстепенна кралска особа. Занимания с кучета и коне, къща в провинцията, женитба за подходящ съпруг, удобен, но същевременно дискретен живот – това са само някои от нещата, които бъдещето би могло да ѝ отреди.

Но съдбата ѝ определя друга роля. Десетилетие след рождението на Елизабет, нейният чичо крал Едуард Осми абдикира, за да се ожени за разведената американка Уолис Симпсън. Джордж Шести, бащата на Елизабет, става крал, като по този начин насочва вниманието към младата принцеса като бъдеща престолонаследница.

Елизабет става кралица, когато баща ѝ умира на 16 февруари 1952 г. Елизабет, когато тогава е само на 25 години, научава новината в Кения и бърза да се прибере у дома, за да се заеме с новите си задължения като монарх.

В продължение на десетилетия тя председателства откриването на парламентарните заседания, носеща корона и хермелинова роба, организира банкети за държавни глави на посещение в Бъкингамския дворец и взима участие в много събития на територията на Великобритания, често облечена в тоалет с ярки цветове, за да се увери, че хората ще я забележат.

Тя се превръща също в световен културен посланик на Великобритания, като се отправя на повече от 200 визити в чужбина, които способстват за укрепването на връзките с някогашните британски колонии, като например Индия и Танзания, бившите врагове Германия и Япония, както и дългогодишни съюзници в лицето на САЩ.

По-късно в живота си кралицата се превръща в интернет звезда, когато тя и актьорът Даниъл Крейг, превъплътил се в образа на Джеймс Бонд, използват филмови каскади, за да открият церемонията на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. и се сдружава с мечето Падингтън за отбелязването на 70-годишнината от нейното царуване.

В свят, който непрестанно се променя, тя върви в крак с времето, като приветства успехите на Великобритания и сплотява британците в трудни времена, докато същевременно страни от политическите борби, отбелязва пред АП Робърт Хардман, автор на книгата "Елизабет Втора – личният и публичният ѝ живот. История отвътре".

Но тези нейни постижения правят неуспеха да разреши скандала, в който се забърка вторият ѝ син, още по-очевиден.

Въпреки изразената загриженост относно неуместното му поведение, съмнителните му отношения с бизнеса и противни приятели, в продължение на 10 години Андрю беше специален пратеник на Великобритания по въпросите за международната търговия и запази благородническата си титла, докато връзките му с Епстийн не бяха разкрити миналата година. В крайна сметка, в опит да защити британската монархия от продължаващите негативни последици, Чарлз лиши по-малкия си брат от титлата принц и сега той е известен на обществеността като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

"Той създаваше проблеми и именно заради това тя се притесняваше", посочи Хардман. "Но наистина мисля, че с него се отнесоха много по-благосклонно, защото си мислеха, че ако започнат яростно да го критикуват, кралицата ще се разстрои. Сега това поведение се дължи отчасти както на нея, така и на другите", допълни той.

Освен това нейните "изключителни постижения" превъзхождат каквито и да е грешки, подчерта Хардман.

Елизабет се възкачи на престола като млада жена с две малки деца още преди пътуването със самолет с реактивен двигател да съществува и преди някой изобщо да се замисли за космическа мисия до Луната, след което тя запази продължително присъствие в британския обществен живот цели поколения наред, изтъква авторът.

"Тя царува в продължение на цели епохи и беше също толкова авторитетна, обичана и уважавана, както в края, така и в началото на нейното управление. Тя работеше до самия край, до последния ѝ ден", заключава Хардман.

На фона на дебатите на историците за нейното наследство, обикновени граждани изграждат своя собствена преценка за монарха.

Като например Силви Деньо и нейната дъщеря Клара от френския град Лил, които се отбиха в магазина "Готина Британия" по време на екскурзията си в Лондон.

Те похвалиха покойната кралица за нейната елегантност и я описаха като икона, но когато беше попитана за личността на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, 49-годишната Силви застина и погледна дъщеря си. По нейните думи провалът бързо да се справи със скандала е бил грешка от страна на Елизабет. Но Деньо все пак изрази симпатия относно покойния монарх, като уточни че тя е взела тези решения като майка, а не като кралица.

"Можем ли да я обвиняваме? Не съм сигурна", посочи Деньо.