Започна делото за смъртта на семейство в истанбулски хотел, третиран с отрова за гризачи

Съдебният процес за смъртта на 4-членно семейство, което почина в болница в края на миналата година след отравяне с фосфид по време на престой в хотел, започна днес пред съд в Истанбул срещу шестима обвиняеми, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Обвинителният акт, изготвен във връзка със смъртта на семейство Бьоджек, настоява за наказания от 2 години и осем месеца до 22 години и половина по обвинението за „причиняване на смъртта на няколко лица поради умишлена небрежност", предава БТА.

Обвиняемите са петима - трима служители на фирмата, която е третирала хотела с биоцидния препарат, и двама служители на хотела. Друг заподозрян, служител на хотела, е заплашен с присъда от 2 до 15 години лишаване от свобода за престъплението „причиняване на смърт по непредпазливост".

Разследване във връзка с фирмата за унищожаване на вредители е показало, че тя е извършила и третиране, причинило отравяне на дете на курс по Корана в истанбулския квартал Фатих, за което в Главната прокуратура на Истанбул има внесена жалба, показва обвинителният акт.

Семейство Бьоджек, германски турци, починаха по време на почивка в Истанбул през ноември м.г., където били настанени в хотел, третиран срещу гризачи.

На третия ден от престоя им родителите и двете им деца на 3 и 6 години са били приети в болница със симптоми на отравяне.

Аутопсията показа, че използваният препарат е на базата на алуминиевия фосфид, чиято употреба е забранена в жилищни райони.