Монако и Гърция обединяват сили в опазването на Средиземно море

Принц Албер II от Монако е на официално посещение в Атина, където проведе срещи с представители на гръцкото политическо ръководство. По време на визитата си той беше придружен от свои сътрудници и посети правителствената резиденция „Максимос", където се срещна с министър-председателя Кирякос Мицотакис.

В рамките на разговорите, на които присъства и министърът на външните работи Йоргос Герапетридис, премиерът Мицотакис представи амбициозния план на Гърция за разширяване на защитените акватории. Основен акцент бе поставен върху създаването на два нови национални морски парка, единият в Йонийско море, а другият в района на Южните Циклади в Егейско море

„Защитата на морската среда не е само екологичен ангажимент, но и икономически императив за бъдещето на региона," подчерта гръцкият премиер по време на брифинга. Принц Албер II, който е световно признат със своята дейност чрез едноименната си фондация за опазване на океаните, приветства инициативата и изрази готовност за обмен на експертиза и съвместни проекти.

Визитата се провежда в ключов момент, когато Гърция засилва лидерската си роля в „синята дипломация", стремейки се да наложи по-строги стандарти за ограничаване на замърсяването и опазване на биологичното разнообразие в региона.