Вижте кои са първите министри в правителството на Петер Мадяр

Петер Мадяр започна постепенно да разкрива състава на новото си правителство след като неговата партия ТИСА победи на произведените в Унгария на 12 април парламентарни избори, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Мадяр обяви, че правителството му ще се състои от 16 министерства. Учредителното заседание на новия парламент може да се проведе около 9-10 май, като се очаква веднага да бъде избран нов министър-председател, който ще положи клетва, а след това парламентарните комисии ще изслушат кандидатите за министри, обясни той.

Мадяр започна вчерашната си пресконференция с представянето на бъдещите председател на парламентарната фракция на ТИСА и председател на парламента - Андреа Буйдошо и Агнеш Форщхофер, както и мениджъра на предизборната си кампания Петер Тот.

Мадяр допълни, че техните номинации ще бъдат „човешка, политическа и професионална гаранция, че новият парламент наистина ще бъде функционираща арена за унгарската демокрация, където, за разлика отпреди, ще се провеждат съществени професионални и политически дебати".

„Опитваме се да сформираме правителство, което да бъде достойно за предоставения мандат", обясни Мадяр и повтори, че в правителството ще има 16 министри за разлика от досегашните осем, предаде информационният портал „Портфолио". „Не вярвам, че броят на министрите определя работата на правителството. Няма да има т.нар. висши министерства, всяка област на експертиза ще има свое собствено министерство", обясни политикът.

Мадяр обяви първите седем министри на бъдещия си кабинет, предаде информационният портал „Индекс".

Анита Орбан - министър на външните работи;

Андраш Карман - министър на финансите;

Ищван Капитан - министър на икономиката и енергетиката;

Жолт Хегедюш - министър на здравеопазването;

Ласло Гайдош - министър на екологията;

Соболч Бона - министър на земеделието и храните;

Ромулус Рузин-Сенди: министър на отбраната;

Останалите министерства, засега без имена на министри са :

Министерство на вътрешните работи;

Министерство на правосъдието;

Министерство на транспорта и инвестициите;

Министерство на образованието;

Министерство на социалните въпроси;

Канцелария на министър-председателя;

Министерство на развитието на селските райони;

Министерство на културата, научните въпроси, спорта, гражданските организации, църквите и регулирането на медиите;

Министерство на цифровите и технологичните въпроси.

Бъдещият премиер добави, че начело на непопълнените засега министерства ще застанат професионалисти, които ще бъдат „истински представители, а не просто бутончета". Засега няма изненади около назначенията, като единственото ново име е министърът на земеделието Соболч Бона, отбелязва „Индекс".

А информационният портал „444.ху" и вестник „Хети Вилаггаздашаг" представят кратки справки за седемте нови министри.

Новият министър на външните работи Анита Орбан е бивш глобален директор във „Водафон", а преди това съветник по енергийна сигурност в първото правителство на Виктор Орбан (нямат роднинска връзка). Самата Анита Орбан, която идва от бившето атлантическо крило на ФИДЕС, определя като свои цели незабавното възстановяване на съюзническите отношения на Унгария, както и създаването на наистина суверенна унгарска външна политика, основана на националните интереси. Тя увери, че ще сложи край на „политиката на колебание", ще разбие настоящата изолация на Унгария във външната политика и ще отстоява икономическите й интереси.

Министърът на отбраната Ромулус Рузин-Сенди е бивш началник на Генералния щаб на унгарската армия, като е освободен изненадващо от поста си с незабавен ефект на 17 април 2023 г. Според новините по това време, Рузин-Сенди официално е бил уволнен поради протичащото „подмладяване на въоръжените сили", но има спекулации, че не е представлявал официалната позиция на правителството, че е завършил своя реч на среща на НАТО с поздрава „Слава на Украйна". Същевременно ФИДЕС се опитва да го атакува с лични въпроси (като предполагаема липосукция, извършена с обществени средства, незаконно оръжие и недекларирана вила), но случаите са прекратени. „Всъщност заплашвам политическото бъдеще на сегашния министър, но не и сигурността на страната", заяви той при предишно медийно изявление. Що се отнася до неговите и на ТИСА плановете за национална отбрана, те обещават да не изпращат войници в руско-украинската война, да не възстановят наборната военна служба, но да възстановят доверието със съюзниците, и да изразходват сума, еквивалентна на 5 процента от БВП, за разходи за отбрана до 2035 г.

Министърът на финансите Андраш Карман е икономист, работил в Унгарската национална банка от 1997 г., държавен секретар по данъци и финанси в първото правителство на Орбан. Бил е член на борда на Европейската банка за възстановяване и развитие. Карман ще бъде лицето на важните обещания на новото правителство като намаляване на специалния данък върху търговията на дребно, писане на нов бюджет за 2026 г., въвеждане на еврото още през 2030 г., както и облагане на активи в размер над един милиард форинта, увеличаване на пенсиите или намаляване на данъка върху доходите на физическите лица.

Бъдещият министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитан е бивш глобален вицепрезидент на „Шел" (10 години на поста, а преди това работи 27 години в компанията, отговарял е за над 500 000 служители на три континента). Президент на Националната асоциация на мениджърите до 2025 г. Получил държавна награда от правителството на Орбан през 2023 г. Присъединил се към ТИСА в началото на 2026 г. Наричан е „унгарският Джей Ар Юинг" (От сериал „Далас", който, както в България, е силно популярен в Унгария през 90-те години на ХХ век – Бел.ред.) заради мениджърския си талант и международен престиж. Първоначално ФИДЕС говори за него като за „истински патриот, който никога не е късал връзката си с родината", но след като той се присъединява към новата партия, го атакува като „глобалистки бизнес лобист".

Новият министър на здравеопазването Жолт Хегедюш е ортопед, работил в Англия и Унгария, лидер на неправителствената организация „1001 лекари без подкупи" и бивш председател на етичната комисия на Унгарската лекарска камара. Описван като човек, който говори открито за състоянието на здравеопазването, като обещава, че ще постави акцент върху честността, прозрачността и партньорството, като допълнително ще премахне системите за лицево разпознаван в болниците и ще се бори с дългите опашки в чакалните.

Новият министър на екологията Ласло Гайдош е описван като водещ експерт по опазването на околната среда. Отбелязва се, че 63-годишният бивш директор на зоопарка в град Ниредхаза е превърнал обекта в най-големия провинциален зоопарк в Унгария, три пъти избиран за най-добрият в Европа. Отбелязва се и неговата местна популярност (печели близо 64 % от гласовете си в родния си избирателен район, побеждавайки с неколкократно по-добър резултат кандадатката на ФИДЕС).

Новият земеделски министър Соболч Бона е агроинженер и фермер, експерт по земеделие в ТИСА от пролетта на 2025 г. Никога не е членувал в ФИДЕС, за разлика от много други високопоставени членове на ТИСА. Баща му е бил депутат от Унгарската социалистическа работническа партия в периода 1985-1989 г., но самият Бона се определя като християнски десноцентристки консерватор. Описван като практичен фермер с дългогодишен опит в растениевъдството, животновъдството и агрофинансите.

„Когато бъде сформирано новото правителство, всяко министерство ще направи инвентаризация и ще представи на страната състоянието, в което правителството на Орбан го предава след 16 години, след притока на десетки милиарди форинти европейски средства", заяви Мадяр, цитиран от портала „Инфощарт", като допълни, че очаква „много скелети, може би достатъчно за цели гробища, да изпопадат от гардеробите на Виктор Орбан във всички министерства". Според него „засега картината не е много добра" и се наблюдава мащабно унищожаване на документи във всяко контролирано от ФИДЕС министерство.