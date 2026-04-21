Глоба от 300 евро за улични музиканти в Солун

Общинската полиция в Солун наложи административна санкция в размер на 300 евро на популярната улична група „Yildizlar" заради използване на озвучителна техника в района на Новия плаж в непосредствена близост до емблематичната Бяла кула.

Според официалния протокол, музикантите са санкционирани въз основа на Регулаторното решение за управление на крайбрежната зона, което изрично забранява използването на микрофони, усилватели и всякакви други електроакустични системи от артисти на открито в тази част на града.

Към момента от Община Солун не са излезли с допълнително изявление по случая, но подчертават, че проверките за спазване на обществения ред ще продължат, особено в зоните с голям пътникопоток през почивните дни.

Изхвърлянето на отпадъци извън определените за това места се наказва с глоба от 100 до 200 евро. Драскането с графити, чупенето на пейки или повреждането на осветителни тела води до глоби, които покриват стойността на щетата плюс административна санкция. Стъпването в определени декоративни градини или повреждането на растителност също е обект на глоби.