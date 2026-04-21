Румънският премиер ще се опита да сформира правителство на малцинството

Румънският премиер Илие Боложан заяви днес, че ще се опита да сформира правителство на малцинството.

„Днес и утре ще инициираме разговори с коалиционните ни партньори от Съюз за спасение на Румъния, Демократичен съюз на унгарците в Румъния и групата на националните малцинства, за да уточним формула, по която може да функционира правителство на малцинството", каза той на пресконференция в кулоарите на парламента, която бе предавана на живо в интернет, предава БТА.

Боложан допълни, че ръководената от него партия – Национално-либералната, няма повече да се коалира със Социалдемократическата партия. Вчера от СДП решиха да оттеглят политическата си подкрепа за премиера.