Препарат срещу гризачи убил двама туристи в истанбулски хотел

Отровен газ е причинил смъртта и на двама братя от Нидерландия, настанени в хотел в истанбулския район Фатих, който е бил третиран с биоциден препарат, става ясно от по-задълбочено разследване, предприето след като четиричленно семейство, пристигнало от Германия почина при подобни обстоятелства в края на миналата година, съобщава турската телевизия Хабертюрк.

Пред съд в Истанбул днес започна делото за смъртта на семейство Бьоджек, германски турци, дошли на почивка в Истанбул, които починаха в болница през ноември след отравяне с фосфид по време на престой в хотел в същия район на Истанбул, където се намира историческият център на града, предава БТА.

При разследването стана ясно, че родителите и двете им деца на 3 и 6 години са починали в резултат на отравяне, причинено от използвания срещу вредители биоциден препарат, който е на базата на алуминиевия фосфид, чиято употреба е забранена в жилищни райони.

Този случай е провокирал по-задълбочено разследване на обстоятелствата около смъртта на двама нидерландски братя с арабски имена, които три месеца преди това са починали при сходни обстоятелства. В първоначалното разследване на смъртта им, както и при случая на семейство Бьоджек, е имало съмнения за хранително отравяне.

След смъртта на семейството от Германия обаче разследването е предприело съвсем различна посока, като съдебно-медицинските експерти са установили, че и тук става дума за отравяне с газ заради използвания препарат на базата на алуминиев фосфид, отбелязва Хабертюрк.

Младежите на 15 и 17 години бяха намерени мъртви в хотелската си стая на 22 август миналата година, а баща им беше откаран в болница в тежко състояние. Семейството пристигнало в Турция на 18 август, а на 19 август е отседнало в хотела в района Фатих.

След новите разкрития по случая са били задържани петима души - мениджър и служител на хотела, хигиенист, собственикът на фирмата за обезпаразитяване и негов служител, които са поставени под арест.

Употребата на алуминиевия фосфид е забранена в жилищни райони заради високата си токсичност.