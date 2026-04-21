Тийнейджър се изправя пред съда за палеж на синагога в Лондон

Седемнадесетгодишно момче беше обвинено в палеж след нападение срещу синагога в северозападната част на Лондон, съобщават Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Тийнейджърът, който е британски гражданин от Брент – в северозападната част на Лондон – и чието име не се споменава заради възрастта му, ще се яви пред съд в Уестминстър утре.

В интернет пространството се появи запис, на който се вижда как човек с тъмни дрехи запалва бутилка с течност и я хвърля през прозорец на синагогата "Кентън Юнайтед" в Хароу в Северозападен Лондон в събота вечерта.

Еврейска благотворителна организация заяви, че в резултат на нападението е имало лек дим в едно от вътрешните помещения, но няма пострадали, нито значителни повреди върху сградата.

Това е най-скорошното нападение от поредица такива, насочени срещу обекти на еврейската общност в Лондон.

Четири линейки на еврейската общност в британската столица бяха опожарени на 23 март в района Голдън Грийн, което беше последвано от атаки срещу синагога във Финчли и сграда в Хендън, в която преди се е помещавала еврейска благотворителна организация.

Групировката "Харакат Ашаб ал Ямин ал Иламия", за която се счита, че е подкрепяна от Иран, и чието име означава "Движение на сподвижниците на дясната ръка на исляма", пое отговорност за повечето нападения, включително атаки на други места в Европа след 9 март.

СНИМКА: Пиксабей

