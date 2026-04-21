Тръмп: Иран многократно е нарушавал примирието

3392
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че "Иран многократно е нарушавал примирието", без да дава повече подробности. 

САЩ и Иран постигнаха споразумение за временно прекратяване огъня, докато водят преговори за цялостен край на войната. Неотдавна делегации на двете страни се срещнаха в Пакистан, за да обсъдят условия за прекратяване на конфликта, но в крайна сметка не постигнаха мирно споразумение, съобщава БТА. 

Примирието между САЩ и Иран изтича утре в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. четвъртък българско). 

Изгледите за нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран остават несигурни. Иранският главен преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф каза, че Ислямската република няма да преговаря под натиск, а Тръмп отправя противоречиви послания за бъдещия развой на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес. 

Тръмп посочи, че все още очаква да изпрати своя преговорен екип начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс в пакистанската столица Исламабад за нови преговори, макар Иран да настоява, че няма да участва, докато американският лидер не смекчи исканията си. 

Тръмп каза, че е "много малко вероятно" да поднови примирието преди края му утре. 

 

 

 

 

