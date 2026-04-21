Белгия започна 4-годишна кампания за подготовка на населението при извънредни ситуации

Белгийското правителство започна национална кампания, насочена към подготовката на хората за извънредни ситуации, като призова домакинствата да имат готовност да се справят самостоятелно поне за 72 часа без външна помощ, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Инициативата, координирана от Националния кризисен център, стартира днес и е част от четиригодишен план за повишаване устойчивостта на обществото на фона на нарастващото геополитическо напрежение и зачестяващите природни бедствия.

Властите подчертават, че извънредни ситуации могат да възникнат навсякъде и по всяко време, затова гражданите трябва да поемат по-активна роля наред с институциите и службите за спешно реагиране. Целта е да се повиши информираността и хората да бъдат подготвени да реагират бързо и адекватно.

В първия етап кампанията е насочена към това обществото да разпознава надеждните източници на информация по време на криза. Хората се насърчават да се регистрират в системата BE-ALERT и да следят официалните канали за комуникация. Властите предупреждават, че при извънредни ситуации дезинформацията се разпространява особено бързо.

Министърът на вътрешните работи Бернар Кентен заяви пред местен вестник, че рисковете от война и природни бедствия са нараснали през последните години, но подчерта, че кампанията няма за цел да всява паника. "Не бива да си заравяме главата в пясъка", каза той, като допълни, че подготовката е споделена отговорност.

Основен акцент е и необходимостта от авариен комплект вкъщи. Правителството препоръчва домакинствата да разполагат с достатъчно запаси за три дни - вода, трайни храни, основни медикаменти, фенерчета, батерии, пари в брой и хигиенни материали.

Хората се съветват също да подготвят и по-малка "аварийна чанта" за бързо напускане на дома при нужда. В нея трябва да има най-необходимото - храна и вода, важни документи, зарядно за телефон и средства за първа помощ.

С времето кампанията ще бъде разширена и ще обхване допълнителни рискове, включително ядрени инциденти, като в нея ще се включат и местните власти, за да бъде информацията по-практична и приложима в ежедневието.

Отговорните институции подчертават, че целта е хората да бъдат подготвени, а не да се плашат. По-добрата готовност на обществото ще позволи на службите за спешна помощ да насочат ресурсите си към най-нуждаещите се при криза, пише БТА.