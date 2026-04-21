Издадоха предупреждение край Солун заради дим от горяща фабрика за рециклиране

Гръцките власти издадоха днес предупреждение за опасност чрез спешния телефон 112 за района на Солун заради гъст дим, издигащ се от горяща фабрика за рециклиране в индустриалния парк „Неохоруда“ край града, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По информация на медията пожарът във фабриката за рециклиране, която се намира до стария път Солун – Килкис, е избухнал тази сутрин по все още неустановена причина. На място веднага са изпратени четири пожарни коли и водоноски, които се борят с огъня, пише БТА.

Заради гъстия дим, който се издига от горящата фабрика, на обяд живеещите в района на индустриалния парк граждани са получили известие на мобилните си телефони с препоръка да държат вратите и прозорците затворени, за да предотвратят навлизане на опасния дим.