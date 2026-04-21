Издадоха предупреждение край Солун заради дим от горяща фабрика за рециклиране

СНИМКА: Pixabay

Гръцките власти издадоха днес предупреждение за опасност чрез спешния телефон 112 за района на Солун заради гъст дим, издигащ се от горяща фабрика за рециклиране в индустриалния парк „Неохоруда“ край града, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. 

По информация на медията пожарът във фабриката за рециклиране, която се намира до стария път Солун – Килкис, е избухнал тази сутрин по все още неустановена причина. На място веднага са изпратени четири пожарни коли и водоноски, които се борят с огъня, пише БТА. 

Заради гъстия дим, който се издига от горящата фабрика, на обяд живеещите в района на индустриалния парк граждани са получили известие на мобилните си телефони с препоръка да държат вратите и прозорците затворени, за да предотвратят навлизане на опасния дим.

