Мицотакис обявява пакет от 500 млн. евро за гражданите, подкрепен от икономическия „свръхизлишък"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се очаква да представи утре нов пакет от социални и икономически мерки на стойност около 500 милиона евро. Финансовата инжекция е директен резултат от отчетения от Статистическата служба на Гърция (ELSTAT) „свръхизлишък", който надхвърля заложените в бюджета цели за годината.

Според източници, по-високите от очакваното приходи и стабилният икономически растеж са създали необходимото „фискално пространство". То позволява на кабинета да преразпредели средства към най-засегнатите от инфлацията групи, без да нарушава строгата бюджетна дисциплина, изисквана от европейските институции.

Сред основните акценти са еднократни финансови помощи за пенсионери с ниски доходи, както и за многодетни семейства. Целта е да се облекчи натискът върху домакинствата, засегнати най-силно от нарастващите разходи за живот.

Допълнително се предвиждат мерки за намаляване на енергийната тежест през зимния сезон. Очаква се разширяване на програмите за подпомагане при отопление чрез нови или увеличени субсидии, които да компенсират високите цени на енергоносителите.

В икономически план пакетът ще включва и стимули за бизнеса. Обсъждат се данъчни облекчения за малки и средни предприятия, като основният фокус е върху запазването на заетостта и ограничаването на съкращенията.

Очаква се мерките да влязат в сила в кратки срокове след официалното им обявяване, като правителството залага на бърз ефект както върху социалната стабилност, така и върху икономическата активност в страната.

Икономически анализатори определят инициативата на Кириакос Мицотакис като опит за балансиране между нарастващото обществено недоволство заради високите разходи за живот и поетите ангажименти на страната към международните кредитори.