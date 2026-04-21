Турция осъди 6 души за инцидента с кабинков лифт в Анталия през 2024 г., при който загина човек

Съд в Турция окончателно осъди днес осем души на затвор за инцидент с кабинков лифт в южния курортен град Анталия през 2024 г., при който загина един човек, а седем други бяха ранени, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

При инцидента на 12 април 2024 г. една от кабинките на лифта, превозващ туристи от плажа Коняалтъ до връх Тюнектепе (в района на Анталия), се удари в стълб и се разцепи, изпращайки пътуващите в нея туристи върху остри скали. След случката въжената линия беше спряна незабавно, оставяйки 174 души блокирани в кабинките високо над земята - някои за почти 23 часа - преди да бъдат спасени. Инцидентът стана на мюсюлманския празник Рамазан Байрам, който се пада на различна дата всяка година.

Осемте осъдени за причиняване на смърт и травми по невнимание са служители на общинското дружество АНЕТ, което управлява лифта в Анталия. Четирима от тях са получили по седем години и шест месеца затвор, а останалите – по пет години затвор.