САЩ задържаха танкер в международни води в последните часове на примирието с Иран

Американската армия днес заяви, че в международни води е задържала танкер, свързан с Иран - поредното ѝ явно действие за налагане на блокада на фона на изтичащия срок на примирието и неясна перспектива за продължаване на мирните преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон изрази увереност, че преговорите с Иран в Пакистан ще продължат, а високопоставен ирански представител съобщи, че Техеран обмисля дали да се включи.

Но с изтичане на последните часове от обявеното двуседмично спиране на огъня, остава малко време за преговори, отбелязва агенцията.

Американската армия заяви, че е задържала “без инциденти” танкера “Тифани”, който може да транспортира до 2 милиона барела суров петрол. Последното съобщение от кораба за местоположението на кораба е от тази сутрин, когато той е бил близо до Шри Ланка в Индийския океан, показват данните от сайта за проследяване на морския трафик “Marine Traffic”.

Той е бил натоварен почти в пълния си капацитет и е посочил Сингапур като крайна цел на плаването.

“Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да пресечем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран, където и да действат“, заяви Централното командване на САЩ.

В кратка публикация в социалните мрежи американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е извършил множество нарушения на примирието, но не даде повече подробности.

До момента няма коментар от страна на Иран за задържането на кораба, но действията на САЩ може да затруднят опитите за организиране на нов кръг мирни преговори.

Техеран вече заяви, че смята блокадата на пристанищата му за нарушаване на примирието от страна на Вашингтон и подчерта, че няма да преговаря, докато блокадата е в сила.