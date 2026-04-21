Тръмп ще участва в четене на Библията за 250 г. от подписването на Декларацията за независимост на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с много от своите водещи християнски поддръжници и ключови фигури от Републиканската партия, тази седмица ще участват в продължително публично четене на Библията в рамките на събитие, посветено на честването на 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Събитието „Америка чете Библията" – при което всеки участник чете на глас един пасаж – се излъчва на живо тази седмица от Музея на Библията във Вашингтон и други места. To се представя като насърчаващо „завръщане към духовните основи, оформили страната". Предвижда се тази вечер да бъде излъчено видео с Тръмп, който чете пасаж, призоваващ към национално покаяние в древен Израил – думи, които от десетилетия се използват често от онези, които проповядват вярата, че Америка е била и трябва да бъде християнска нация.

Библията е „неразривно вплетена в нашата национална идентичност и начин на живот", заяви Тръмп в изявление по повод събитието.

Според критиците събитието събира участници с ясно изразена партийна принадлежност и е част от по-широка инициатива, която обвързва предстоящата 250-годишнина на САЩ с християнско-националистическа визия, представяща създаването на страната като по същество християнско - твърдение, което мнозина историци оспорват. Белите християни, и по-специално евангелистите, са сред най-важните опори на електоралната подкрепа за Доналд Тръмп, отбелязва агенцията.