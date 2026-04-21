Тръмп за Иран: Готови сме военни действия, не искам да удължавам примирието

САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той подчерта, че не желае да удължава срока на примирието с Техеран, който изтича утре в 20:00 източноамериканско време (3:00 ч. на 23 април бълг. вр.). Американският държавен глава допълни, че Вашингтон се намира в силна позиция за преговори, които могат да завършат със значимо споразумение.

"Не искам да го правя (да удължавам срока на примирието - бел. ред.). Не разполагаме с толкова време", заяви Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.