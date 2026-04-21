Макрон ще подчертае ангажимента на Франция за примирие в Ливан на среща с Науаф Салам

Френският президент Еманюел Макрон ще потвърди пълната ангажираност на Франция към прекратяването на огъня в Ливан и подкрепата за териториалната цялост на страната по време на среща по-късно днес с ливанския министър-председател Науаф Салам, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

Пакистан се подготвя да посрещне нов кръг от преговори между САЩ и Иран, тъй като срокът на досегашното примирие изтича утре, а Ливан и Израел ще проведат нова среща във Вашионгтон в четвъртък, пише БТА.

Макрон и Салам "ще обсъдят също хуманитарната помощ за разселените групи от населението и продължаването на икономическите и финансови реформи, които са от съществено значение за укрепване на суверенитета на Ливан, неговото възстановяване и възвръщането на просперитета му", се посочва в изявлението.

Срещата в Елисейския дворец ще се проведе след като в събота Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) в южната част на страната бяха атакувани и подложени на обстрел с леко стрелково оръжие, в резултат на което беше убит един френски военнослужещ, а трима бяха ранени, двама от тях тежко.

Както Макрон, така и ЮНИФИЛ обвиниха ливанското въоръжено движение "Хизбула" за нападението, но проиранската групировка отрече да има роля в случилото се.

Макрон призова ливанските власти да "разкрият напълно обстоятелствата около инцидента" и да "идентифицират и подведат под отговорност виновните без да има забавяне". Миротворците от ЮНИФИЛ в "никакъв случай не трябва да стават мишена", заяви Елисейския дворец.

По-рано днес Науаф Салам направи и кратко посещение в Люксембург за срещата на министрите на външните работи на Европейския съюз, на която се обсъжда ситуацията в Близкия изток.