Нидерландското разузнаване: Европа трябва да се съсредоточи върху собствената си сигурност

Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност на фона на нарастващите глобални заплахи, се посочва в изявление на нидерландската военна разузнавателна служба, цитирана от Ройтерс и БТА.

Службата предупреди в доклад, че традиционните западни съюзи са под натиск, а подкрепата на Китай за Русия във войната с Украйна допълнително усложнява международната обстановка.

Директорът на нидерландската военна разузнавателна служба Петер Реесинк направи този коментар по повод представянето на годишния доклад на агенцията за 2025 г. По думите му международната система, на която светът е разчитал десетилетия наред, с институции, гарантиращи спазването на правила и споразумения, постепенно отслабва.

"Именно в тази среда, в която правилата се размиват, а силата започва да играе все по-решаваща роля, рисковете нарастват. Европа трябва все повече да поема отговорност за собствената си сигурност", подчерта Реесинк.

В доклада се посочва още, че разрастването на други конфликти, включително напрежението между САЩ и Венецуела, както и кризите в Близкия изток, също представляват риск за Нидерландия и нейните интереси.

Службата предупреждава и за нарастваща заплаха от кибератаки, свързвани с Китай, като се очаква тази година те да зачестят.