Украински дронове поразиха петролен терминал в Самара

Дронове на Центъра за специални операции "А" към Службата за сигурност на Украйна (ССУ) поразиха тази нощ претоварната станция на петролопровода "Самара" в град Просвет, Самарска област в Русия , и предизвикаха мащабен пожар там, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"В тази станция суров петрол с високо и ниско съдържание на сяра от различни находища се смесва, за да се произведе сортът "Урал" за износ. Съоръжението е ключов компонент от инфраструктурата на Русия за транспортиране на петрол", казал източник пред агенцията.

По предварителни данни дроновете на ССУ са повредили пет резервоара, всеки с капацитет 20 000 кубически метра, съдържащи суров петрол.

"Ударите по такива ключови станции директно намаляват способността на Руската федерация да формира експортни пратки от петрол и да изпълнява договорните си задължения. Балансът на суровините е нарушен, разходите за логистика и съхранение се увеличават и съществува риск от прекъсване на доставките. В резултат на това Русия получава все по-малко приходи от продажба на петрол, които иначе би могла да насочи към войната срещу Украйна“, съобщи източникът.