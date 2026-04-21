Арестуваха още 8 души за палежите в Лондон

Британската антитерористична полиция е арестувала още 8 души в рамките на разследване за предполагаеми палежи в Лондон, включително предполагаем заговор, срещу обект на еврейската общност, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията.

Седем от арестите са извършени в последните 48 часа и са свързани с предполагаем заговор за палеж, се посочва в изявлението. Макар да се смята, че набелязаната цел е била свързана с еврейската общност, все още не е установен конкретният обект, пише БТА.

Разследващите полицаи са арестували трима мъже - на 24, 25 и 26 години - в Харпендън малко след 21:00 ч. местно време в неделя, съобщи британската антитерористична полиция в изявление на сайта си. Тримата мъже са били задържани, а след това пуснати под гаранция.

Двадесет и пет годишна жена е била арестувана в Стивънидж вчера. Също така, 26-годишен мъж и две жени – на 50 и 59 години – са били арестувани в кола близо до Бирмингам, съобщава полицията.

Полицията съобщава също, че тази сутрин 39-годишен мъж е арестуван на адрес в Ийлинг.