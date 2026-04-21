Тексаска фирма тихомълком превърна Пакистан в ключов посредник във войната с Иран

Това, което днес се възприема като огромен повод за национална гордост за пакистанците, не се случи случайно. То е резултат от години задкулисни маневри на лобистка фирма от Тексас - същата компания, която успя да уреди среща между пакистанския фелдмаршал Асим Мунир и президента на САЩ Доналд Тръмп през 2025 г.

За мнозина в тази дълбоко религиозна мюсюлманска държава значението на момента беше изразено по необичаен начин. През седмицата на 10 април, когато започнаха преговорите между Иран и САЩ в Исламабад, много пакистанци публикуваха в социалните мрежи стиха: „Блажени са миротворците".

Преди Пакистан да се озове в центъра на международната сцена, миналата година се състоя безпрецедентна среща в Овалния кабинет. Фелдмаршалът разговаря насаме с американския президент, докато избраният министър-председател на страната все още беше на власт. Макар срещата Тръмп - Мунир да не доказва непременно конфликт между властовите центрове в Пакистан, тя показва силните канали, които страната е изградила към Белия дом.

Именно Стивън Пейн, ръководител на Linden Strategies, е човекът, който е насърчил пакистанския премиер Шехбаз Шариф да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. Това безпрецедентно влияние във Вашингтон, съчетано с премерени ласкателства и внимателна комуникационна стратегия, днес носи огромни дивиденти на световната сцена.

Днес Исламабад се намира в самия център на дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта с Иран и играе ролята на основен посредник в мирните преговори с висок залог.

От 28 февруари насам мирните усилия на Пакистан редовно получават похвали от Тръмп, а премиерът Шариф наскоро се превърна в звезда на дипломатическия форум в Анталия, въпреки че не изнесе публична реч. Светът насочи вниманието си към него, защото неговото правителство е в центъра на преговорите.

Международната общност, все по-притеснена от евентуални смущения в глобалните вериги за доставки, следи внимателно ситуацията.

Но възходът на Пакистан като незаменим посредник не се случи за една нощ. Зад дълбоко вкоренените връзки и внезапния дипломатически успех стои фирма от Хюстън, която в продължение на години е работила с няколко пакистански премиери, американски президенти и генерали, като тихомълком е оформяла отношенията между САЩ и Пакистан.

Представянето на Пакистан във Вашингтон винаги е било трудна задача, възпрепятствана от трайни негативни възприятия и в двете държави.

Според проучване на Gallup & Gilani Pakistan от юли 2025 г., когато пакистанците били попитани коя е любимата им държава, едва 1% посочили Съединените щати.

Проучване на Gallup World Affairs Poll от февруари 2025 г. показва, че между 81% и 84% от американците гледат негативно на Пакистан, поставяйки страната сред „долните пет" в световната класация заедно със Северна Корея, Иран, Русия и Афганистан.

Историята между Linden и Пакистан започва малко преди светът да бъде променен на 11 септември 2001 г. Пейн започва да представлява пакистанските интереси като важен неофициален канал към САЩ, работейки директно за тогавашния президент Первез Мушараф. Чрез група, известна като Team Eagle, фирмата подписва официален договор с Исламабад през юни 2001 г.

Когато атентатите от 11 септември хвърлят региона в криза, тези предварително изградени отношения се оказват решаващи. Компанията на Пейн подпомага преговори, довели до петгодишен пакет американска помощ за Пакистан на стойност 3 милиарда долара.

Фирмата играе важна роля и за премахването на икономически и военни санкции от ерата на Клинтън, което в крайна сметка проправя пътя Пакистан да получи статут на „основен съюзник извън НАТО" през 2004 г. Това отваря достъп до ограничена военна техника, включително изтребители F-16, транспортни самолети C-130 и бойни хеликоптери.

В писмо от януари 2006 г. президентът Мушараф лично благодари на Пейн, като пише, че предизвикателствата след 11 септември са сближили двете държави, а Пейн е изиграл ключова роля.

В интервю за Türkiye Today Пейн си спомня напрегнат разговор с Мушараф от 30 декември 2001 г. Според него пакистанският лидер предупредил, че е готов да използва ядрено оръжие срещу Индия, ако Делхи предприеме сухопътно нахлуване.

По това време Индия е струпала близо 700 000 войници по границата с Пакистан след атаката срещу индийския парламент, за която обвинява Пакистан.

Пейн твърди:

„Мушараф специално ме помоли да предам на президента Буш, че ако Индия премине границата, той ще бъде първият, който ще използва ядрено оръжие. Свързах се с член на Съвета за национална сигурност. След седем часа Буш се обади на Мушараф."

През годините лицата в цивилното и военното управление на Пакистан се сменят, но зависимостта от консултанти от Тексас остава.

През 2020 г., по време на управлението на Имран Хан, Linden Government Solutions е наета да помогне в сериозна финансова и дипломатическа криза: Пакистан е бил на ръба да попадне в черния списък на FATF заради 27 установени пропуска в борбата с незаконното финансиране.

Компанията помага тези проблеми да бъдат сведени до нула. Резултатът е голяма финансова победа – Пакистан не само избягва черния списък, но и е изваден от „сивия списък", спасявайки икономиката от тежки банкови ограничения.

Инерцията се засилва през 2024 г., когато Team Eagle Consulting, водена от Пейн, подписва всеобхватно споразумение с Islamabad Policy Research Institute – аналитичен център, свързан с армията.

Договорът е насочен към осигуряване на критично важен заем от МВФ, задържане на Пакистан извън сивия списък на FATF въпреки силното индийско контралобиране, както и агресивна политическа кампания.

Това подготвя почвата за срещата през 2025 г. между генерал Мунир и президента Тръмп. Срещата насаме показва високо ниво на доверие и установява пакистанската армия като пряка линия за комуникация с Белия дом.

Пейн твърди, че дългогодишната му работа е поставила Пакистан в центъра на дипломацията по преговорите между Иран и САЩ.

Серхан Афаджан, председател на базирания в Анкара Център за изследване на Иран, заявява:

„Една от причините Иран да приеме Пакистан като място за дипломация е, че Пакистан може да достига до вземащите решения чрез различни канали както в Китай, така и в САЩ. Макар рядко да се обсъжда, Пакистан има силно влияние във Вашингтон. Силните му отношения с Китай също са важни."

Докато историческите преговори продължават, крайният резултат ще зависи както от регионалната държавническа мъдрост, така и от задкулисните канали, свързващи Исламабад с Вашингтон.

Засега Пакистан си е осигурил място начело на дипломатическата маса - напомняне, че геополитическото влияние на една държава често се изгражда тихо от частни играчи, намиращи се далеч от прожекторите.