Катар призова Иран и САЩ да прекратят войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катар призова Иран и САЩ да прекратят конфликта помежду си, тъй като двуседмичното прекратяване на огъня изтича скоро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари заяви днес, че войната е поставила региона, световната икономика и енергийните пазари в „много опасна ситуация".

Ал Ансари отказа да коментира възможността преговорите да се провалят, като каза, че „целият свят подкрепя тези преговори и усилията на Пакистан".

Той добави, че Катар продължава да се надява и да настоява поне за удължаване на настоящото примирие, ако не може да се постигне незабавно споразумение.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че ще изпрати нова делегация за преговори в Исламабад, но засега не е ясно дали ще има нов кръг от разговори между страните.

Иран все още не е изпратил свои представители в Пакистан, според държавната телевизия.

Тръмп заяви, че примирието ще изтече в сряда вечерта по вашингтонско време, което в Иран ще бъде рано сутринта в четвъртък.