15 години след Стив Джобс Тим Кук сдава властта в Apple (Обзор)

Новият шеф Джон Тернус ще поеме компанията от 1 септември

Прекарах почти цялата си кариера в Apple, имах късмета да работя под ръководството на Стив Джобс и Тим Кук да бъде мой ментор. С тези думи ветеранът от Apple Джон Тернус обяви, че поема ръководството на компанията на 1 септември.

Така след 15 години Тим Кук се оттегля от поста изпълнителен директор на Apple. На 65-годишна възраст той оставя зад гърба си техногигант на стойност 4 трилиона долара, който под негово ръководство доведе до глобална революция в смартфоните.

С репутация на специалист по логистичен мениджмънт Кук се присъедини към Apple за първи път през 1998 г., отговаряйки за продажбите и операциите на компанията по целия свят. През 2009 г. той временно започва да ръководи ежедневните дейности, когато легендарният съосновател на компанията Стив Джобс си взема отпуск поради усложнения от рак на панкреаса. През 2011 г., само няколко месеца преди смъртта на предшественика си, Кук поема поста изпълнителен директор.

Да замени Джобс, се смяташе за трудна задача,

но наблюдатели на компанията казват, че въпреки по-сдържаното си поведение , особено на сцената, Кук се е справил с предизвикателството.

“Мисля, че когато хората говорят за разликата между Стив и Тим, това е основното - Стив бе визионерът, а Тим оперативният човек, който пое управлението”, заяви Кен Сегал, близък приятел на Джобс.

В съобщение Кук каза, че обича компанията с цялото си същество и да я ръководи, е най-голямата привилегия в живота му. След промените той ще остане изпълнителен председател на борда на директорите на Apple.

Въпреки успехите на пазарите Кук беше и критикуван, особено през последните години. Най-вече заради това, че Apple се забави с внедряването на изкуствения интелект в своите продукти. По-този начин компанията изостана сериозно от конкурентите си. На фирмата дори ѝ се наложи да ползва технологиите на Google и OpenAI в своята операциона система. Според експерти от индустрията истинската причина за напускането на Тим Кук е именно провалът на компанията с изкуствения интелект. Източници твърдят, че другите ръководители на Apple вече не смятали, че 65-годишният изпълнителен директор притежава необходимото, за да води техногиганта през прехода към AI.

“Ерата на изкуствения интелект изисква различен вид лидерство

- такова, което е по-близо до продукта и инженерството”, твърдят анализатори.

С поемането на ръководството Тернус ще се сблъска и с друга критика от мандата на Кук - че компанията вече не е достатъчно иновативна.

“Ще има голям натиск върху Тернус да постигне успех още от самото начало, особено на фронта на изкуствения интелект”, смята анализаторът Дан Айвс.

Тернус е прекарал четвърт век в Apple. Той се присъединява към екипа за продуктов дизайн на компанията през 2001 г., а през 2021 г. го повишават в старши вицепрезидент по хардуерно инженерство. Новият шеф на компанията изиграва важна роля в новите продуктови линии за Mac, AirPods и iPhone. Неговият екип е бил с ключова роля за разработването на новия MacBook Neo.

Според експерта Гил Лурия наличието на някой толкова фокусиран върху хардуера начело сега показва, че Apple ще вложи повече енергия в нови продукти като сгъваеми телефони и носими устройства като очила.

С напускането на Кук Apple е изправена и пред множество предизвикателства, включително верига за доставки, усложнена и от геополитическото напрежение. Голям проблем за техногиганта са и покачващите се цени на паметта поради безпрецедентното търсене от страна на компаниите, развиващи се в областта на изкуствения интелект.

Докато Джобс беше човек, който поемаше рискове, Кук постигна стабилен успех в услугите, надграждащи съществуващи продукти като Apple Watch, AirPods и Apple TV+. От Тернус зависи решението по кой път ще поеме и дали Apple може да създаде следващото голямо нещо в един нестабилен пейзаж на изкуствения интелект, пише Си Ен Ен.

“Ако отидете при Тим с вариант А или Б, той няма да избира. Вместо това ще зададе поредица от въпроси, ако има притеснения. Тернус обаче ще вземе решение. Може да е правилно или погрешно, но поне е решение”, заяви служител, работил и с двамата, пред “Блумбърг”.