Мярката ще спести на потребителите 20 млрд. евро

Всички смартфони и таблети, които се продават в Европейския съюз, трябва да бъдат оборудвани със сменяеми батерии. Новото правило влиза в сила от 18 февруари 2027 г. и е част от усилията на Брюксел да намали отпадъците, но и да подобри качеството и достъпността на технологиите.

Всички производители на електронни устройства за комуникация ще бъдат задължени да проектират продуктите си така, че потребителите да имат възможност сами да сменят техните батерии без нуждата от специални инструменти, скъпи технически процедури или работа със сервизни центрове. Освен това те трябва да направят така, че батериите да може да се купуват от всички магазини, а не да са ограничена стока с контролирани цени.

Според европейските власти мярката ще помогне на гражданите на съюза да спестят колективно до 20 млрд. евро, защото няма да бъдат принуждавани да си купуват нов телефон всеки път, когато батерията на старото им устройство се повреди и не може да се зарежда повече. Брюксел се надява да прекрати порочния цикъл, в който след 12 - 18 месеца на ползване зарядът на смартфона започва да губи качеството си, бързо се изчерпва, а потребителят трябва на всеки няколко часа да го зарежда.

Освен това новите регулации изискват от производителите да правят батериите на продуктите си по-издръжливи, така че техният живот да е по-дълъг, а системните актуализации трябва да продължат поне пет години от датата на продажба на последния модел устройство.

Смартфоните са основна цел на Брюксел, защото са най-често купуваният продукт в рамките на ЕС. Техните батерии в момента са капсулирани по начин, който позволява само на специалисти да ги извадят и подменят. Процедурата е скъпа и често покупката на нов телефон излиза по-евтин вариант. Така напълно функционални телефони, но с лоши батерии отиват на боклука.

Смята се, че към този момент контролът върху поправката на смартфоните стои предимно в ръцете на производителите. Например Apple изисква калибриране на устройството след ремонт чрез приложението Repair Assistant. Без тази стъпка потребителите може да загубят някои функции или да получават неточни данни за състоянието на батерията. В същото време намирането на оригинални резервни части е трудно.

Макар решението на Брюксел да важи само за вътрешния пазар, е малко вероятно неговото въздействие да остане ограничено само до рамките на блока. Световните производители рядко разработват продукти, специфични за даден регион, което означава, че промените в европейското законодателство може да се разпространяват и извън ЕС.

Това не е първият опит на евродепутатите да се месят в дизайна на устройствата. През 2024 г. влезе в сила регламент, който изисква новите смартфони, таблети, слушалки и редица други електронни джаджи да използват USB Type-C конектор, когато се зареждат чрез кабел. В основата на този голям успех, чието осъществяване отне 18 години, стоят България и “24 часа” благодарение на усилията на бившия външен министър Соломон Паси и неговата съпруга Гергана. Двамата първи предложиха на страниците на вестника идеята за универсално зарядно през 2008 г.

