ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изискв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22709097 www.24chasa.bg

Осъдиха на 30 дни затвор израелските войници, повредили статуя на Христос в Ливан

войник СНИМКА: Pixabay

Израелската армия осъди двама войници на 30 дни лишаване от свобода за повреждането на статуя на Исус Христос в Южен Ливан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По-рано израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди статуя на Исус Христос в Южен Ливан. "Повреждането на християнски религиозен символ от войник на ЦАХАЛ в Южен Ливан е тежко и позорно деяние", подчерта в изявление Саар.

В неделя израелската армия потвърди в социалните мрежи, че "войник, действащ в Южен Ливан", е повредил християнски символ, като се вижда на снимка как мъж в израелска униформа, разбива с чук лицето повалена статуя на Исус Христос.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)