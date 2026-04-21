Осъдиха на 30 дни затвор израелските войници, повредили статуя на Христос в Ливан

Израелската армия осъди двама войници на 30 дни лишаване от свобода за повреждането на статуя на Исус Христос в Южен Ливан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По-рано израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди статуя на Исус Христос в Южен Ливан. "Повреждането на християнски религиозен символ от войник на ЦАХАЛ в Южен Ливан е тежко и позорно деяние", подчерта в изявление Саар.

В неделя израелската армия потвърди в социалните мрежи, че "войник, действащ в Южен Ливан", е повредил християнски символ, като се вижда на снимка как мъж в израелска униформа, разбива с чук лицето повалена статуя на Исус Христос.