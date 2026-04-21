Планирана е била стрелбата в Мексико, при която загина туристка и четирима други бяха ранени

Стрелбата край пирамидите в Теотиуакан, Мексико, при която днес загина канадска туристка, а 13 души бяха ранени, е била предварително планирана от извършителя, съобщиха мексиканските власти, цитирани от Франс прес и БТА.

Главният прокурор на щата Мексико заяви, че нападението "не е било спонтанно", а извършителят, идентифициран като 27-годишния мексиканец Хулио Сесар Рамирес, е проучвал мястото предварително.

Той многократно е посещавал обекта, отсядал е в близки хотели и е планирал действията си преди атаката. След стрелбата нападателят се е самоубил.