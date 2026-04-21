Гръцкият в. „Катимерини“: България изглежда най-накрая ще има стабилно правителство

„След осмите поред избори за последните пет години, България изглежда най-накрая ще има стабилно правителство, след като коалицията „Прогресивна България", оглавявана от бившия президент Румен Радев, спечели убедително мнозинство от около 131 места в 240-членния парламент на изборите в неделя. Международните медии описват коалицията като лявоцентристка, а Радев - като проруски настроен". Това пише Никос Констандарас, който е автор на анализ за победата на Румен Радев в гръцкия вестник „Катимерини", цитиран от БТА.

Журналистът отбелязва, че следващите няколко седмици трябва да покажат дали етикетите, които се дават на Радев и партията му, са точни и как смяната на властта ще се отрази на участието на България в Европейския съюз и НАТО.

„В момента посланията са смесени, тъй като в неделя Радев заяви, че страната му ще положи усилия да продължи по европейския си път, като същевременно призова ЕС да има „прагматични отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност“, пише Констандарас. Радев е изразявал резерви към подкрепата на Запада за Украйна, но не се очаква да подкопае отношенията между ЕС и Украйна по начина, по който това направи унгарският премиер Виктор Орбан преди да загуби изборите по-рано този месец“, посочва гръцкият журналист.

Авторът на "Катимерини" отбелязва още, че докато останалата част от Европа ще наблюдава как новото правителство на България ще действа в ЕС и НАТО, българските граждани ще бъдат нетърпеливи да видят дали Радев ще изпълни обещанието си да се бори с корупцията в страната.

„Предстои да видим дали Радев има желание да се изправи срещу тъмните интереси, които ограбват страната. Това ще зависи до голяма степен от отношенията, които той ще изгради с Брюксел и с Москва, тъй като е трудно да си представим, че по-тесни връзки с Русия на Владимир Путин биха довели до просперитет и по-малко корупция“, пише Никос Констандарас. Той отбелязва, че за Гърция от основен интерес ще бъде това „дали политическата стабилност в България ще подобри позициите на страната в индексите за корупция и бедност, тъй като въпреки дългогодишното си членство в ЕС и политическата си стабилност, Гърция все още се бори на тези фронтове“.