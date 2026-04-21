Два круизни кораба са успели да преминат през Ормузкия проток през уикенда, след като в продължение на седмици бяха блокирани, съобщи германският им оператор.

Става дума за корабите Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5, които са били с минимални екипажи и без пътници, пише The New York Times. Компанията TUI Cruises обяви, че плавателните съдове са напуснали региона успешно, след като преди това са били задържани в Персийския залив заради ограничения върху корабоплаването, наложени от Иран в отговор на американски и израелски удари.

„Преминаването беше осъществено след необходимата координация и разрешения от властите, по контролиран начин и при внимателна оценка на ситуацията със сигурността", посочват от компанията. Базираният в Хамбург оператор не дава допълнителни подробности как точно е осигурено безопасното преминаване.

Двата кораба се отправят към Кейптаун, Южна Африка, откъдето ще възобновят нормалните си маршрути. От компанията допълват, че отменените по-рано пътувания – на Mein Schiff 4 от Триест (с отплаване на 17 май) и на Mein Schiff 5 от Ираклион (с отплаване на 15 май) – ще се проведат по план, като резервациите на пътниците ще бъдат автоматично възстановени.

Тези кораби са сред малкото, успели да преминат през протока в краткия период, в който иранските власти временно разрешиха корабоплаването. По-късно обаче Иран отново наложи ограничения, след като Доналд Тръмп заяви, че военноморската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ ще продължи.

През последните седмици над 1600 плавателни съда са били блокирани в района на Ормузкия проток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до сериозни нарушения в трафика през този ключов морски маршрут. Малко кораби, управлявани от европейски или американски компании, са се осмелили да преминат заради риска от морски мини и потенциални атаки.

Главният изпълнителен директор на TUI Cruises, Вибке Майер, благодари на капитаните и екипажите на двата кораба, като подчерта, че последните седмици са били изпитание за всички участници.