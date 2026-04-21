Директорът на ФБР Каш Пател съди The Atlantic за 250 милиона долара за клевета

Директорът на ФБР Каш Пател е завел дело срещу списание The Atlantic и журналистката Сара Фицпатрик заради публикация, в която се твърди, че той е проявявал „епизоди на прекомерна употреба на алкохол и необясними отсъствия", които са разтревожили негови колеги.

Искът е подаден във федералния съд във Вашингтон и претендира обезщетение от 250 милиона долара.

Според The Atlantic делото е „безпочвено". Говорител на изданието заявява: „

Стоим зад нашата публикация за Каш Пател и енергично ще защитаваме The Atlantic и нашите журналисти срещу този неоснователен иск."

В съдебните документи се твърди, че статията невярно представя Пател като "човек с хроничен проблем с алкохола, неспособен да изпълнява задълженията си, заплаха за обществената безопасност, уязвим за чуждестранен натиск, нарушил етичните правила на Министерството на правосъдието, недостъпен при спешни случаи, човек, за когото е трябвало да се "разбиват врати", за да бъде изваден от заключени помещения, както и човек, чието поведение компрометира националната сигурност".

Искът също обвинява журналистите, че са пренебрегнали информация, която би опровергала основната теза на публикацията - че Пател е нестабилен ръководител и негоден за поста си. Според адвокатите му списанието е действало със „злонамереност" (actual malice) - правен стандарт, необходим за подобни дела, когато ищецът е публична фигура.

Подобни дела за клевета често се провалят именно защото е трудно да се докаже, че медията съзнателно е публикувала невярна информация или е действала с безразсъдно пренебрежение към истината.