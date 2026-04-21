Макрон: Израел да се откаже от териториалните си стремежи към Ливан

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че Израел трябва "да се откаже от териториалните си стремежи" в Ливан, като добави, че проиранската организация "Хизбула" трябва да прекрати обстрела на израелска територия и да бъде разоръжена "от самите ливанци", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Текущото примирие „трябва да бъде удължено, за да се даде възможност за започване на истинска динамика на стабилизация", заяви френският президент пред медиите, заедно с ливанския премиер Науаф Салам, който бе на посещение в Париж.

Макрон призова за "политическо споразумение между Израел и Ливан, което да гарантира сигурността на двете страни, териториалната цялост на Ливан и да постави основите за нормализиране на отношенията им". Той отбеляза също, че Франция ще помогне на Бейрут в подготовката за преговорите, дори и да не присъства на масата, отбелязва Ройтерс.

Френският президент увери, че Франция е "готова да поддържа ангажимента си на терен" след оттеглянето на мисията на ООН ЮНИФИЛ, планирано за края на годината.

Прекратяването на споразумението за асоцииране между Израел и ЕС би било "легитимен въпрос" ако израелската страна не промени политиката си, добави Макрон.

Ливанският премиер Салам заяви от своя страна, че правителството му не търси конфронтация с подкрепяната от Иран организация "Хизбула", но няма да се поддаде на заплахи, докато продължава преките преговори с Израел за прекратяване на конфликта, отбелязва Ройтерс.

Салам заяви на пресконференция с Макронче ще се нуждае от помощта на всички партньори на Ливан, тъй като преките преговори на ниво посланици ще продължат по-късно тази седмица във Вашингтон.

"Продължаваме по този път, убедени, че дипломацията не е признак на слабост, а отговорно действие, за да не оставим нито една възможност неизползвана за възстановяване на суверенитета на моята страна и защита на нейния народ", подчерта ливанският премиер.

Бейрут иска пълно изтегляне на израелските войски, както и връщане на затворниците и на разселените ливанци. Ливан ще се нуждае от 500 милиона евро, за да се справи с хуманитарната криза през идните 6 месеца, добави премиерът Салам.

Макрон призова също за удължаване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран, "защото тези теми няма да бъдат уредени за няколко часа или дни".