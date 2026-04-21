Тръмп призова Иран да освободи няколко жени за "добър старт на преговорите"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуция, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" между двете страни, които се очаква да бъдат възобновени – информация, която веднага беше опровергана от Техеран, отбелязва Франс прес. Агенцията отбелязва, че засега не е в състояние да потвърди тези заплахи за екзекуция, нито самоличността на всички жени, чиито снимки американският президент публикува в подкрепа на своето искане, съобщи БТА.

"Към иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: бих бил много благодарен за освобождаването на тези жени. (...) Моля ви, не им причинявайте зло! Това би било много добър старт за преговорите!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, в коментар към публикация, качена в понеделник в акаунта в Екс на активист на име Еял Якоби. Той съдържа снимки на осем неидентифицирани жени, придружени от текста "Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени".

"Тръмп отново е бил подведен от фалшива информация", коментира агенция Мизан, орган на иранската съдебна власт. "Сред жените, представяни като предстоящи да бъдат екзекутирани, някои са били освободени, докато други са обект на съдебно преследване, което може да доведе най-много до присъда лишаване от свобода".

По-рано днес същата агенция съобщи, че Иран е екзекутирал мъж, осъден за опит да подпали джамия в Техеран по време на протестите през януари и за сътрудничество с Израел и САЩ. Според неправителствената организация IHR това е осмият мъж, екзекутиран във връзка с тези антиправителствени протести след бързи съдебни процеси.

"Амир Али Мирджафари (...), един от въоръжените елементи, сътрудничещи на врага, който се е опитал да подпали голямата джамия в (квартал) Голхак и който е ръководел насочените против сигурността дейности на Мосад (израелската разузнавателна служба, бел. АФП) в района, беше обесен тази сутрин", гласи съобщението. Агенция Мизан уточни, че смъртната присъда, потвърдена от Върховния съд, се основава на факта, че той е действал от името на "ционисткия режим, американското правителство (...) и групи, враждебни към сигурността на страната".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран изтича в 3:30 ч. утре по техеранско време. Съобщението беше направено на фона на пълната несигурност относно провеждането на преговори за трайно прекратяване на войната.

Влязло в сила на 8 април, прекратяването на огъня теоретично трябваше да приключи в нощта на вторник срещу сряда в Иран. Но американският президент Доналд Тръмп породи съмнения в понеделник, като заяви, че то ще приключи ден по-късно, т.е. в сряда вечерта по времето във Вашингтон, което се равнява на удължаване с 24 часа.

Тръмп добави, че е "много малко вероятно" да го удължи.