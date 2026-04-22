Представител на администрацията на САЩ: Ванс отменил пътуването си до Пакистан за преговори

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.

Според американския представител Иран все още не е взел окончателно решение относно участието си в преговорите.

Междувременно иранската агенция Тасним съобщи, че иранска делегация няма да участва в преговорите в Исламабад утре, пише БТА. 

Според агенцията решението Иран да не участва в преговорите „е окончателно“. Тя добави, че Техеран понастоящем „не вижда перспективи, при които участието му в консултациите би могло да бъде възобновено“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.

