Скот Бесънт: Блокадата на САЩ взема на прицел основните източници на приходи на Иран

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че продължаващата блокада на морската търговия на Иран сериозно отслабва икономическата мощ на Ислямската република, предаде ДПА.

Складовите съоръжения на остров Харг, който е ключов център за търговията с петрол, „ще се напълнят и иранските петролни кладенци ще бъдат затворени“, написа Бесънт в Екс.

„Ограничаването на морската търговия на Иран директно взема на прицел основните източници на приходи на режима“, добави той, цитиран от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че удължава срока на действие на прекратяването на огъня с Иран. Той обаче добави, че морската блокада ще остане в сила.

Блокадата засяга кораби, идващи от или пътуващи към ирански пристанища.

Харг е най-важният терминал за износ на ирански суров петрол в Персийския залив.

По време на войната между Ирак и Иран от 1980 г. до 1988 г. Харг многократно е атакуван поради стратегическото си значение.