ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Взривове в Одеса при атака с дронове

Дронове СНИМКА: Getty Images

Взривове отекнаха в Одеса в резултат на атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Над 20 дрона атакуват украинския черноморски град от акваторията на Черно море, информират местните канали в Телеграм.

Местните власти призоваха гражданите да се укрият в бомбоубежища.

Въздушната тревога бе обявена в 04:38 часа местно време (съвпада с българското - бел. ред.).

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Дронове СНИМКА: Getty Images

