Премиерът на Пакистан приветства удължаването на примирието между САЩ и Иран

Шехбаз Шариф КАДЪР: Екс/@CMShehbaz

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната му за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Искрено се надявам, че и двете страни ще продължат да спазват прекратяването на огъня и ще успеят да сключат всеобхватно „мирно споразумение“ по време на втория кръг от преговорите за трайно прекратяване на конфликта, насрочени в Исламабад“, написа Шариф в публикация в Екс.

Тръмп по-рано обяви удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня, за да се даде повече време за преговори и докато Иран представи предложение.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)