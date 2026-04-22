ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Луфтханза" спира 20 000 полета, за да спести гори...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22710416 www.24chasa.bg

Очаква се Мадяр да се закълне на 9 май

544
Петер Мадяр Снимка: СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Очаква се бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, предаде ДПА, съобщи БТА.

Президентът Тамаш Шуйок написа снощи във Фейсбук, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели 52% от гласовете на парламентарните избори, произведени по-рано този месец, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан. 

Съгласно избирателната система на Унгария резултатът дава на ТИСА две трети мнозинство в парламента, което е достатъчно за приемане на промени на конституцията.

След като президентът номинира кандидат, парламентът одобрява новия премиер, като е необходимо за него да гласуват поне 50% от депутатите.

Изборът на Мадяр за премиер се счита за формалност. 

Шуйок беше избран за президент от парламента през 2024 г., с подкрепата на партията на Орбан ФИДЕС. Мадяр заяви, че счита Шуйок „за нелегитимен“ и призова за неговата оставка, веднага щом бъде сформирано новото правителство.

Ако той не го направи, ТИСА ще внесе конституционни поправки, които ще позволят отстраняването му от длъжност, заяви Мадяр.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)