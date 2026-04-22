Очаква се Мадяр да се закълне на 9 май

Очаква се бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, предаде ДПА, съобщи БТА.

Президентът Тамаш Шуйок написа снощи във Фейсбук, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели 52% от гласовете на парламентарните избори, произведени по-рано този месец, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Съгласно избирателната система на Унгария резултатът дава на ТИСА две трети мнозинство в парламента, което е достатъчно за приемане на промени на конституцията.

След като президентът номинира кандидат, парламентът одобрява новия премиер, като е необходимо за него да гласуват поне 50% от депутатите.

Изборът на Мадяр за премиер се счита за формалност.

Шуйок беше избран за президент от парламента през 2024 г., с подкрепата на партията на Орбан ФИДЕС. Мадяр заяви, че счита Шуйок „за нелегитимен“ и призова за неговата оставка, веднага щом бъде сформирано новото правителство.

Ако той не го направи, ТИСА ще внесе конституционни поправки, които ще позволят отстраняването му от длъжност, заяви Мадяр.